Роспотребнадзор: более 70 млн россиян сделали прививку от гриппа

Более 70 млн россиян по данным на 14 декабря сделали прививку от гриппа, сообщается в среду на сайте Роспотребнадзора.

"Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации, на 14 декабря привито более 70 млн человек, в том числе на средства, выделенные за счет других источников, привито более 8,3 млн человек, из них за счет работодателей — более 5,7 млн человек", — говорится в сообщении.

В период с 10 по 16 декабря в целом по стране отмечается низкая заболеваемость ОРВИ и гриппом, отметили в Роспотребнадзоре . В частности, превышение недельных эпидемических порогов не зафиксировано в возрастных группах детей до двух лет и 7-14 лет. Среди детей в возрасте трех-шести лет превышение отмечается в одном субъекте, а среди лиц старше 15 лет — в четырех субъектах РФ.