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Роспотребнадзор: более 70 млн россиян сделали прививку от гриппа 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Более 70 млн россиян по данным на 14 декабря сделали прививку от гриппа, сообщается в среду на сайте Роспотребнадзора.
"Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации, на 14 декабря привито более 70 млн человек, в том числе на средства, выделенные за счет других источников, привито более 8,3 млн человек, из них за счет работодателей — более 5,7 млн человек", — говорится в сообщении.
В период с 10 по 16 декабря в целом по стране отмечается низкая заболеваемость ОРВИ и гриппом, отметили в Роспотребнадзоре. В частности, превышение недельных эпидемических порогов не зафиксировано в возрастных группах детей до двух лет и 7-14 лет. Среди детей в возрасте трех-шести лет превышение отмечается в одном субъекте, а среди лиц старше 15 лет — в четырех субъектах РФ.
Кампания по вакцинации населения в этом году стартовала в сентябре. Пики заболеваемости ОРВИ и гриппом обычно приходятся на январь-март. В этом году Минздравом закуплено около 62,3 млн доз отечественных противогриппозных вакцин с актуальными штаммами, с августа 2018 года поставлено в регионы более 31 млн доз гриппозных вакцин, из них детских — более 9 млн доз.
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