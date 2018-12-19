Врачи поделились «лайфхаками», как пережить холода

Медики рассказали, как пережить российские холода без последствий для здоровья. Нельзя закрывать лицо шарфом, пить горячий чай и курить на морозе, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача одной из столичных поликлиник Светлану Борисову

По её словам, зимой на улице лучше дышать носом. Так воздух попадает в лёгкие более тёплым, соответственно риск подхватить воспаление снижается.

Тех, кто надеется избежать болезни, укутав лицо шарфом, медики разочаруют. Этот способ наоборот только увеличит шансы простудиться, поскольку пар, выдыхаемый на морозе, быстро пропитывает ткань и впоследствии превращается в ледяную корку. От неё воздух становится ещё холоднее, и, как следствие, человек может заболеть ангиной.

Перед выходом на улицу нельзя пить горячий чай. Он расширяет сосуды и увеличивает кровообращение, поэтому человек на холоде теряет много собственного тепла.

Медики советую потреблять больше жиров и белков. Незаменимый продукт для россиян зимой — сало.

Врачи строго запрещают курить на холоде и выпивать алкогольные напитки, поскольку риск получить обморожения увеличивается многократно.

Надевать на себя лучше свободную одежду, поскольку тесные вещи могут вызвать воспаление почек и мочевого пузыря у женщин, а также негативно влияют на предстательную железу у мужчин. Кроме того в морозы лучше отказаться от металлических украшений на лице, а очки подобрать с пластмассовой оправой.

Оказавшись на холоде, врачи советуют больше двигаться, ни в коем случае не садиться на металлические и бетонные предметы, а, почувствовав первые признаки замерзания, зайти в ближайшее тёплое помещение погреться. Так, уверяют медики, рисков заболеть гораздо меньше.