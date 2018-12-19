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Соломин рассказал о болезни Мартьянова 

Рамблер 8 часов назад
Фото: кадр из фильма
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин рассказал о причинах смерти актёра Олега Мартьянова, который 45 лет отдал служению в театре. По словам режиссёра, Мартьянов долгое время не выходил на сцену из-за тяжёлой болезни, сообщают "Известия".
"Он болел очень долго. Всегда жалко человека, когда уходит из жизни. Больше ничего сказать не могу", — коротко прокомментировал смерть коллеги Соломин.
Олег Мартьянов скончался 18 декабря на 67 году жизни, сообщает сайт Малого театра. Он был принят в труппу в 1973 году. На счету актёра около 70 театральных работ, а также роли, сыгранные в кино. Зрители запомнили его участие в фильмах «А вы любили когда-нибудь?», «Чёрная акула», «Посвящение в любовь». В последние годы Олег Мартьянов активно занимался записью аудиокниг. Коллектив театра выразил искренние соболезнования родственникам и близким актёра.
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