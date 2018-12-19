Соломин рассказал о болезни Мартьянова

"Он болел очень долго. Всегда жалко человека, когда уходит из жизни. Больше ничего сказать не могу", — коротко прокомментировал смерть коллеги Соломин.

Олег Мартьянов скончался 18 декабря на 67 году жизни, сообщает сайт Малого театра. Он был принят в труппу в 1973 году. На счету актёра около 70 театральных работ, а также роли, сыгранные в кино. Зрители запомнили его участие в фильмах «А вы любили когда-нибудь?», «Чёрная акула», «Посвящение в любовь». В последние годы Олег Мартьянов активно занимался записью аудиокниг. Коллектив театра выразил искренние соболезнования родственникам и близким актёра.