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Умер заслуженный артист РФ Олег Мартьянов 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: "Голубка" (1978)
Заслуженный артист России Олег Мартьянов скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра, где работал актер.
«18 декабря на 67 году жизни скончался заслуженный артист России Олег Сергеевич Мартьянов. Коллектив Малого театра приносит свои соболезнования родным и близким артиста», — говорится в сообщении театра.
Мартьянов поступил в труппу Малого театра в 1973 году сразу после окончания Высшего театрального училища имени Щепкина. На счету артиста — более 70 ролей на сцене родного театра, в том числе ведущие роли в спектаклях «Конек-горбунок», «Не все коту масленица» и др. Помимо работы в театре артист участвовал в записи множества аудиокниг.
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