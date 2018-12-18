Умер заслуженный артист РФ Олег Мартьянов

Заслуженный артист России Олег Мартьянов скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра, где работал актер.

«18 декабря на 67 году жизни скончался заслуженный артист России Олег Сергеевич Мартьянов. Коллектив Малого театра приносит свои соболезнования родным и близким артиста», — говорится в сообщении театра.

Мартьянов поступил в труппу Малого театра в 1973 году сразу после окончания Высшего театрального училища имени Щепкина. На счету артиста — более 70 ролей на сцене родного театра, в том числе ведущие роли в спектаклях «Конек-горбунок», «Не все коту масленица» и др. Помимо работы в театре артист участвовал в записи множества аудиокниг.