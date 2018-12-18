Им просто страшно: Петкун раскритиковал идею Боярского о худсоветах

Лидер рок-группы «Танцы Минус» оценил предложение вернуть цензуру. Актёр в эфире НСН рассказал, зачем выступил с такой инициативой.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов обсудил на своём youtube-канале идею введения цензуры и худсоветов, с которой выступил актёр Михаил Боярский . Собеседником Грымова в программе «Большая рыба» стал Вячеслав Петкун — лидер рок-группы «Танцы Минус». Комментируя слова Михаила Сергеевича, музыкант предположил, что суть его предложения кроется совсем не в борьбе за качество творческой продукции, как может показаться на первый взгляд.

«Когда артисты поколения Боярского говорят такое, это означает, что они просто боятся. Им страшно, что их могут запретить, что закончится их замечательная жизнь в кино, театре, не будут звать их на какие-то праздники, корпоративы милицейские и партийные. Таким образом они выражают свою лояльность ко всему, что происходит. Кроме того, с точки зрения конкуренции, вполне возможно, что те, кому 60+ побаиваются таких, как я, которым под 50. А я, по их мнению, должен опасаться тех, кому под 30», — отметил Петкун.

В свою очередь Юрий Грымов считает, что идея худсоветов имеет право на существование, однако тут важно, кто конкретно будет оценивать результат творческой работы:

«Как-то я увидел состав худсовета, который обсуждал фильмы Андрея Тарковского, и очень захотел, чтобы такие люди разобрали моё творчество. Там серьёзные фамилии, среди них не было совершенно функционеров. Сегодня все хотят ввести цензуру как бы для того, чтобы повысилось качество. Однако в итоге придут 35-летние чиновники, которые будут отсматривать и принимать решение».

Лидер рок-группы «Танцы Минус» настроен более скептически в отношении таких инициатив, он уверен, что для творчества должно быть одно мерило.

«Я вообще считаю, что у человека, который занимается каким-то творчеством или искусством, есть всего один центр — зритель. Он сам должен решить: надо ему смотреть спектакль или не надо, нужно ему слушать эту группу или не нужно. Если надо, он пойдёт билет купит, значит ему это необходимо. Это должно решаться без посредника!», — подчеркнул музыкант.

Сам Михаил Боярский не посчитал нужным комментировать размышления Юрия Грымова и Вячеслава Петкуна относительно его предложения. Народный артист РСФСР в эфире НСН подчеркнул, что оценка качества результатов творческого процесса жизненно необходима для нашей страны.

«Я не знаю, кто такой Петкун. Он имеет собственное мнение, у меня — своё. Я высказал то, что считаю нужным. Существует телепередача «Контрольная закупка», пытающаяся сохранить здоровье нации от вредных продуктов, от которых гибнут и болеет люди. А почему только варианты пищи тестируют? Почему не тестировать нравственную область, где такая же ужасная картина? Думаю, нужны контрольные закупки на спектакли, фильмы, песни, литературные произведения, которые приносят явный вред стране. Вот, что я имел в виду», — подчеркнул Михаил Боярский.

Ранее актер и певец вступил за возвращения в России официальной цензуры и художественных советов. Боярский считает, что сначала любое произведение искусства должны оценивать профессионалы, которые решат достойно оно зрителя или нет. Что касается принципов отбора участников таких худсоветов, то здесь, по словам Михаила Боярского, следует руководствоваться принципом «ум, честь и совесть».

Актёра поддержал телеведущий Юрий Николаев . Народный артист России также уверен, что художественные советы должны оценивать выступления музыкантов и, в частности, следить за тем, чтобы на концертах и в телеэфире не было нецензурной лексики. При этом Николаев не считает нужным наказывать нарушителей.