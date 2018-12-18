В Бари открылась выставка российских шитых икон 

Выставка уникальных шитых икон "Святитель Николай Чудотворец и другие образы святых" открылась во вторник на Патриаршем подворье святителя Николай Чудотворца в итальянском Бари, передаёт корреспондент РИА Новости.
Она проходит в рамках культурно-просветительской программы, приуроченной к 100-летию памяти царской семьи Николая Второго и святой великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Серия памятных мероприятий проводится в дни празднования святого Николая Чудотворца, особо почитавшегося домом Романовых, под эгидой Императорского православного палестинского общества, Славянского фонда России и Фонда содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".
Выступая с приветственным словом к участникам встречи, зампред Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) Елена Агапова от имени его главы Сергея Степашина назвала храм Святого Николая и подворье "мощным духовным центром и мостом, связывающим духовные узы русского и итальянского народов".
"Бари был и будет местом особого духовного притяжения, как и многие другие христианские святыни Италии, в основании которых сохранились камни, обагрённые кровью первых христианских мучеников", — заявила Агапова.
Как рассказала она корреспонденту РИА Новости, программа в Бари завершает год памяти царской семьи в столетний юбилей их расстрела.
"Мы привезли для наших паломников и итальянской стороны в первую очередь наш рассказ о том, что связывает Россию и Бари через православную веру, через историю, которую вершили представители царской семьи", — сказала Агапова.
Участники серии памятных мероприятий также могут посетить баннерную выставку, посвящённую первым председателям Палестинского общества — великому князю Сергею Александровичу и его супруге, святой преподобномученице Елизавете Фёдоровне. Часть экспозиции посвящена и деятельности Елисаветинско-Сергиевского общества.
Экспозиция вышитых икон представлена около 20 работами, создатели которых возрождают традиции русского искусства вышивки икон бисером, жемчугом и драгоценными камнями. Ее организаторы планируют, что выставка проработает в помещении подворья до Пасхи.
В беседе с корреспондентом РИА Новости зампредседателя ИППО, глава наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского общества Анна Громова подчеркнула важность в год памяти святых царственных страстотерпцев, семьи Романовых и великой княгини, святой Елизаветы, "пройти по тем местам, связанных с их жизнью, страданиями и благотворительной деятельностью".
"Мы должны отметить те места, которым они посвятили многие годы и многие труды своей жизни. Одним из них является Барградское паломническое подворье, которое было предметом их заботы на протяжении долгих лет", — сказала Громова.
По ее словам, реализация проекта православного храма и паломнического подворья завершилась в кратчайшие сроки в 1913 году благодаря помощи императора Николая Второго и его жены Александры.
"После революции Барградское подворье ждала сложная судьба, но мы счастливы тому, что в 2008 году мы смогли благодаря великодушию итальянских властей переломить ситуацию, — отметила Громова. — Теперь мы имеем возможность благоукрашать это чудесное место и принимать здесь паломников, которые по старой традиции стремятся к святителю Николаю в Бари, как в давние времена после паломничества на Святую землю они прибывали в Бари и молились о спасении России, о мире, о счастье, благоденствии, о том, чтобы Святая Русь не погибла вовек".