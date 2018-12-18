В Бари открылась выставка российских шитых икон

Выставка уникальных шитых икон "Святитель Николай Чудотворец и другие образы святых" открылась во вторник на Патриаршем подворье святителя Николай Чудотворца в итальянском Бари , передаёт корреспондент РИА Новости

Она проходит в рамках культурно-просветительской программы, приуроченной к 100-летию памяти царской семьи Николая Второго и святой великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Серия памятных мероприятий проводится в дни празднования святого Николая Чудотворца, особо почитавшегося домом Романовых, под эгидой Императорского православного палестинского общества, Славянского фонда России и Фонда содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Выступая с приветственным словом к участникам встречи, зампред Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) Елена Агапова от имени его главы Сергея Степашина назвала храм Святого Николая и подворье "мощным духовным центром и мостом, связывающим духовные узы русского и итальянского народов".

"Бари был и будет местом особого духовного притяжения, как и многие другие христианские святыни Италии, в основании которых сохранились камни, обагрённые кровью первых христианских мучеников", — заявила Агапова.

Как рассказала она корреспонденту РИА Новости, программа в Бари завершает год памяти царской семьи в столетний юбилей их расстрела.

"Мы привезли для наших паломников и итальянской стороны в первую очередь наш рассказ о том, что связывает Россию и Бари через православную веру, через историю, которую вершили представители царской семьи", — сказала Агапова.

Участники серии памятных мероприятий также могут посетить баннерную выставку, посвящённую первым председателям Палестинского общества — великому князю Сергею Александровичу и его супруге, святой преподобномученице Елизавете Фёдоровне. Часть экспозиции посвящена и деятельности Елисаветинско-Сергиевского общества.

Экспозиция вышитых икон представлена около 20 работами, создатели которых возрождают традиции русского искусства вышивки икон бисером, жемчугом и драгоценными камнями. Ее организаторы планируют, что выставка проработает в помещении подворья до Пасхи.

В беседе с корреспондентом РИА Новости зампредседателя ИППО, глава наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского общества Анна Громова подчеркнула важность в год памяти святых царственных страстотерпцев, семьи Романовых и великой княгини, святой Елизаветы, "пройти по тем местам, связанных с их жизнью, страданиями и благотворительной деятельностью".

"Мы должны отметить те места, которым они посвятили многие годы и многие труды своей жизни. Одним из них является Барградское паломническое подворье, которое было предметом их заботы на протяжении долгих лет", — сказала Громова.

По ее словам, реализация проекта православного храма и паломнического подворья завершилась в кратчайшие сроки в 1913 году благодаря помощи императора Николая Второго и его жены Александры.