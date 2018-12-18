Бюджетники Сахалина будут зарабатывать на 20% больше

Одной из мер по улучшению благосостояния населения и формированию привлекательности Сахалинской области для специалистов бюджетной сферы станет запланированное по инициативе «Единой России» и поддержке регионального правительства в 2019 году повышение заработной платы на 20% всем бюджетникам региона: учителям, врачам, медицинским работникам, тренерам, специалистам в сфере культуры, в том числе работникам государственных органов.

Бюджет Сахалинской области является социально-ориентированным. В 2019 году расходы на социальную сферу составят половину от регионального бюджета. В сфере образования в период 2019—2021 года планируется строительство и реконструкция 26 школ, в том числе четырех школ-детских садов.

В сфере здравоохранения расходы областного бюджета увеличены на 6,1 миллиарда рублей. В течение трех лет в области будет построена новая станция скорой медицинской помощи. Дополнительные современные корпуса получат городские больницы в Южно-Сахалинске, Корсакове, Долинске и Холмске. Запланировано строительство новых поликлиник, сельских амбулаторий фельдшерско-акушерских пунктов и новой детской областной больницы.

На социальное обеспечение всех категорий граждан в 2019 году запланировано 17,6 миллиардов рублей. Планируется строительство 8 новых объектов: «Дом ветеранов» появится в Южно-Сахалинске, дома-интернаты будут построены в Шахтерске и Ногликах, пансионат для ветеранов в Корсакове, центр социальной адаптации в Смирных, детский оздоровительный комплекс в Холмске, детский оздоровительный лагерь в Долинском районе.