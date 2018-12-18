Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме выступили за возвращение курилок в аэропорты 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Фото: ТАСС
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал вернуть курилки в аэропортах для пассажиров, прошедших регистрацию, и для работников воздушной гавани.
4 года назад курение в аэропортах было запрещено. Автор законопроекта, представитель фракции «Единая Россия» Сергей Боярский в пояснительной записке указал, что за это время накопились данные, позволяющие оценить эффективность этого запрета.
Так, согласно опросам ВЦИОМ, 33% граждан нарушают запрет на курение в аэропортах, 37% пассажиров лично сталкивались с нарушителями.
При этом возможности контроля за действиями нарушителей-курильщиков со стороны работников авиаузла и линейных отделов внутренних дел на транспорте ограничены, так как их основной обязанностью является обеспечение безопасности, отмечает Боярский.
Депутат предлагает внести в закон об охране здоровья граждан от табачного дыма поправку, что курение допускается в «специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-глава «Правого сектора» убит351
Умершим Дедом Морозом оказался заслуженный артист РФ23
Кремль отреагировал на «размещение» белорусских военных в Донбассе177
Дибров открестился от передачи про «заразный» рак4
НАТО дает России последний шанс701
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
00:27
Стало известно о гибели россиянина в Сирии
Происшествия
00:18
Дибров открестился от передачи про «заразный» рак
Общество
00:15
В Британии сняли с мели российский сухогруз
Происшествия
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
01:00
Экс-глава «Правого сектора» убит
В мире Криминал
11:15
Путин рассказал о новейшем российском оружии
Политика Армия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
00:47
Пока вы спали: В Россию вернулась психология «черного дня»
Общество
04:56
Израиль показал ракету Gabriel 5
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение