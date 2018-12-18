В Госдуме выступили за возвращение курилок в аэропорты

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал вернуть курилки в аэропортах для пассажиров, прошедших регистрацию, и для работников воздушной гавани.

Так, согласно опросам ВЦИОМ , 33% граждан нарушают запрет на курение в аэропортах, 37% пассажиров лично сталкивались с нарушителями.

При этом возможности контроля за действиями нарушителей-курильщиков со стороны работников авиаузла и линейных отделов внутренних дел на транспорте ограничены, так как их основной обязанностью является обеспечение безопасности, отмечает Боярский.

Депутат предлагает внести в закон об охране здоровья граждан от табачного дыма поправку, что курение допускается в «специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний».