В Госдуме выступили за возвращение курилок в аэропорты 

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал вернуть курилки в аэропортах для пассажиров, прошедших регистрацию, и для работников воздушной гавани.
4 года назад курение в аэропортах было запрещено. Автор законопроекта, представитель фракции «Единая Россия» Сергей Боярский в пояснительной записке указал, что за это время накопились данные, позволяющие оценить эффективность этого запрета.
Так, согласно опросам ВЦИОМ, 33% граждан нарушают запрет на курение в аэропортах, 37% пассажиров лично сталкивались с нарушителями.
При этом возможности контроля за действиями нарушителей-курильщиков со стороны работников авиаузла и линейных отделов внутренних дел на транспорте ограничены, так как их основной обязанностью является обеспечение безопасности, отмечает Боярский.
Депутат предлагает внести в закон об охране здоровья граждан от табачного дыма поправку, что курение допускается в «специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний».