Посетитель ресторана нашел жемчужину в блюде и обогатился

Американец заказал в ресторане устрицу и обнаружил в ней жемчужину. Об этом сообщает информационный портал CBS News.

Рик Энтош (Rick Antosh) решил полакомиться жареными устрицами вместе со своим другом в одном из устричных баров Манхэттена . Когда мужчина положил в рот моллюска, он почувствовал во рту что-то странное.

«Я не укусил это, но мне показалось, что что-то не так. Я подумал, что у меня вылетела пломба или откололся кусок зуба», — рассказал американец.

Как оказалось, во рту у него была жемчужина неидеальной формы и с темным пятном. Официанты подтвердили, что это действительно жемчуг. Один из шеф-поваров заведения отметил, что за все 28 лет его практики такое случилось лишь во второй раз.

Жемчужина может стоить тысячи долларов, однако он не собирается ее оценивать, так как не планирует продавать. Мужчина заявил, что будет держать у себя ее как талисман, если его кот никуда ее не денет.

«Сейчас конец года и, знаете, это знак, что в следующем году все будет хорошо», — считает Энтош.

Он заявил, что продолжит есть устрицы в надежде найти еще одну жемчужину.

В среднем, жемчужина формируется в одной устрице из десяти тысяч.