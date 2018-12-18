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Российский школьник уличил полицейского в невежливости и был приглашен на допрос 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Одиннадцатиклассник из Бийска (Алтайский край) Максим Неверов снял в «сториз» своего Instagram полицейского и был вызван на допрос в Следственный комитет, сообщает Telegram-канал «Правозащита Открытки».
По информации правозащитников, 16-летний школьник снял на телефон несколько видео, как просит полицейского уступить место бабушке в маршрутке. Тот отказывается встать и при этом сам снимает подростка на камеру. Одну из «сториз» Неверов подписал: «Так и не уступил, мудак».
После этого школьнику позвонил следователь. Он сообщил, что полицейский написал на него заявление и пригласил на допрос по делу по статье 319 УК («Оскорбление представителя власти»). По закону, за это предусмотрено наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 360 часов или исправительных работ сроком до года.
Как указали юристы, подросток отказался идти в Следственный комитет без повестки.
Ранее двое жителей Магадана были оштрафованы судом на 15 тысяч рублей каждый за критику в WhatsApp главы города Юрия Гришана: свои сообщения они разместили в группах мессенджера «Мэру — отставку» и «Снежные дороги Магадана». Уголовное дело по статье 319 УК было возбуждено отделом по расследованию особо важных дел.
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