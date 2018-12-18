Российский школьник уличил полицейского в невежливости и был приглашен на допрос

По информации правозащитников, 16-летний школьник снял на телефон несколько видео, как просит полицейского уступить место бабушке в маршрутке. Тот отказывается встать и при этом сам снимает подростка на камеру. Одну из «сториз» Неверов подписал: «Так и не уступил, мудак».

После этого школьнику позвонил следователь. Он сообщил, что полицейский написал на него заявление и пригласил на допрос по делу по статье 319 УК («Оскорбление представителя власти»). По закону, за это предусмотрено наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 360 часов или исправительных работ сроком до года.

Как указали юристы, подросток отказался идти в Следственный комитет без повестки.