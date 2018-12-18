Дибров открестился от передачи про «заразный» рак

Телеведущий Дмитрий Дибров отказался нести ответственность за женщину, которая поверила в заразность рака, посмотрев программу «Секретная папка», которую он ведет.

«Я не отвечаю за это. Это чёрт знает что. Во-первых, я этого не говорил. Во-вторых, эта программа делается таким образом: большой коллектив достаточно профессиональных и одарённых редакторов проводит время в интернете и в библиотеках, готовя текст. Я всего лишь прихожу и его озвучиваю. Никаким образом я участником этой истории не являюсь», — заявил Дибров радиостанции «Говорит Москва».

Телеведущий предположил, что эта женщина живет в постоянных конфликтах и винит в них всех, кроме себя. По его словам, она «закончит очень скверно».

При этом Дибров удивился, что назвавшая рак инфекционным заболеванием женщина вообще смотрит телеканал «Звезда», на котором выходит «Секретная папка».

«Это просто бедный телеканал «Звезда». Зачем она его смотрит? Она что, военный? Или она интересуется военно-патриотической тематикой? Просто для того, чтобы прогулять свою агрессивность и омерзительное отношение к жизни, свою душевную чёрствость и неспособность быть полезной, сострадательной к окружающим — она прячется за бедный телеканал «Звезда»», — посетовал ведущий.

Напомним, жительница дома на юго-западе Москвы начала сбор подписей против сдачи квартиры в подъезде в аренду семьям с онкобольными детьми, приезжающими на консультацию и лечение в Центр имени Рогачева. Свою позицию она обосновала тем, что рак якобы является инфекцией и передается воздушно-капельным путем. Позже в разговоре с пранкерами Лексусом и Вованом она рассказала, что узнала о заразности рака из программы на телеканале «Звезда». В выпуске «Секретной папки» под названием «Загадка Черной смерти» рассказывалось о теории вирусного происхождения рака, разработанной советским иммунологом Львом Зильбером.