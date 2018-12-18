Жильцы передумали выселять онкобольных детей

Москвичи передумали выселять из дома онкобольных детей

Жильцы московского дома после встречи со следователями отказались от требований выселить детей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве.

Следователи и прокуроры организовали для жильцов дома мероприятие в управе района Коньково. Перед ними выступили врачи и сотрудники благотворительного фонда.

По данным СК, после этой встречи жильцы заявили, что неверно трактовали содержание петиции, требовавшей выселить онкобольных детей. Также они пообещали поддержать фонд, который работает с нуждающимися в помощи семьями.

Ранее координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова рассказала, что жильцы ее подъезда организовали сбор подписей против сдачи квартиры родителям онкобольных детей. Квартиру снял благотворительный фонд «Подари жизнь». В ней жили семьи с детьми, специально приехавшие в Москву для лечения в центре имени Рогачева.

Собирать подписи начала старшая по подъезду. Женщина верила, что рак передается воздушно-капельным путем.

СМИ сообщали, что из-за действий жильцов семья с онкобольными детьми покинула квартиру.