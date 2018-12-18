Жильцы передумали выселять онкобольных детей

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Москвичи передумали выселять из дома онкобольных детей 

Рамблер 2 часа назад
Жильцы московского дома после встречи со следователями отказались от требований выселить детей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве.
Следователи и прокуроры организовали для жильцов дома мероприятие в управе района Коньково. Перед ними выступили врачи и сотрудники благотворительного фонда.
По данным СК, после этой встречи жильцы заявили, что неверно трактовали содержание петиции, требовавшей выселить онкобольных детей. Также они пообещали поддержать фонд, который работает с нуждающимися в помощи семьями.
Ранее координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова рассказала, что жильцы ее подъезда организовали сбор подписей против сдачи квартиры родителям онкобольных детей. Квартиру снял благотворительный фонд «Подари жизнь». В ней жили семьи с детьми, специально приехавшие в Москву для лечения в центре имени Рогачева.
Собирать подписи начала старшая по подъезду. Женщина верила, что рак передается воздушно-капельным путем.
СМИ сообщали, что из-за действий жильцов семья с онкобольными детьми покинула квартиру.
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