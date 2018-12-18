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Детские омбудсмены получат новые полномочия 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПГ/ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ
Госдума 18 декабря приняла во втором чтении три президентских законопроекта, предусматривающих новые условия и правила работы для уполномоченных по правам ребёнка.
В документах сказано, что Федеральный детский омбудсмен должен быть не моложе 30 лет, не может являться депутатом или сенатором и будет назначаться на свою должность главой государства сроком на пять лет. Также уточняется, что уполномоченный не сможет пребывать в должности более двух сроков подряд.
Уточняется, в частности, что уполномоченный по правам ребёнка при Президенте сможет подавать административные иски в суд на местные власти, отказываться от дачи свидетельских показаний. Что касается омбудсменов в субъектах Федерации, то их возможности должны будут прописывать уже на местном уровне.
Предполагается, что уполномоченным не сможет быть член Федерального Собрания, депутат регионального заксобрания, член политической партии или другого общественного объединения. Кроме того, уполномоченный получит возможность обращаться к Государственной Думе с инициативами по внесению изменений в интересах детей в те или иные законы. Сроки ответов на обращения омбудсменов для органов госвласти, учреждений и должностных лиц сокращаются с 30 до 15 суток.
Уполномоченного освободят и от уплаты пошлин за подачу иска в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов детей.
«Нам важно, чтобы работа уполномоченных была системной как на федеральном, так и на региональном уровнях. Рассмотренные сегодня инициативы главы государства позволяют решить эту задачу», — высказался ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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