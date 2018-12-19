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Госдума частично декриминализовала статью об экстремизме 

Газета.Ru + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении пакет законов, предусматривающих частичную декриминализацию 282 статьи УК России об экстремизме, передает РИА "Новости".
В соответствии с положениями документа, в отношении лиц, которые впервые нарушили этот закон нельзя будет возбуждать уголовное дело, в случае, если их действия не представляли собой "серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".
Также в пакте законов оговаривается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение было совершено одним человеком более одного раза за год.
Ранее сообщалось, что частичную декриминализацию статьи об экстремизме одобрили во II чтении.
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