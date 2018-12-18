Пока вы спали: В Россию вернулась психология «черного дня»

Зачем Турции новая база на Черном море

Намерение Турции построить логистическую военно-морскую базу неподалеку от города Трабзон на черноморском берегу — не реакция на усиление военного присутствия России в регионе, а демонстрация партнерам по НАТО отсутствия намерения покидать акваторию Черного моря. Об этом пишут «Известия» . Решение о строительстве базы и размещении там 400 военных и 200 гражданских для обслуживания фрегатов и подлодок было принято еще в 2014 году. В последние года Турция стремится к развитию своего оборонного потенциала в море. К достижению этой же цели Анкара , вероятно, стремится и строя базу у Трабзона.

Тарифы ЖКХ могут снова вырасти

Борьба Минэнерго с ростом электротарифов может стать причиной их увеличения, заявил «Газете.ru» эксперт Общероссийского народного фронта Арсений Беленький. Ранее ведомство подготовило проект постановления правительства, согласно которому юридические лица станут обязаны платить не за фактически потребленную электроэнергию, а за резервируемую максимальную мощность. Необходимость этого в Минэнерго объяснили тем, что потребители резервируют много энергии, а потребляют гораздо меньше. В результате имеющиеся, но не загруженные сетевые мощности не используются, а новые продолжают строиться, что среди прочего приводит к росту тарифов. По словам Арсения Беленького, инициатива Минэнерго потребует от юрлиц дополнительных расходов (30-80 миллиардов рублей ежегодно), которые они компенсируют за счет населения, повысив тарифы на коммунальные услуги на 3%.

Как готовится провокация в Донбассе

О вооруженной провокации Украины, о которой заявляют должностные лица России и Донецкой народной республики, свидетельствуют лишь гудение техники и усилившиеся обстрелы. Об этом корреспонденту «Известий» заявил морпех армии ДНР Александр с позывным «Док». «Док» — один из тех, кто держит высоту Дерзкую в селе Ленинское. По некоторым данным, провокация Украины может произойти именно там. По словам Александра, с Дерзкой никаких особенных изменений за последнее время не просматривается.

«Единственное, две ночи недавно усиленно гудела техника — гусеничная, колесная. Ну и "арта" стала сильнее крыть», — отметил он.

Аэропортом Хабаровска частично будут управлять японцы

Консорциум японских фирм купит часть компании «Международный аэропорт Хабаровска», которая принадлежит компании «Хабаровский аэропорт». Об этом «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров и владелец аэропорта Константин Басюк . Подписание акционерного соглашения состоится 18 декабря на заседании российско-японской межправительственной комиссии. Японский консорциум купит 10% «Международного аэропорта Хабаровска» и будет участвовать в управлении строящимся новым терминалом внутренних линий. В будущем консорциум сможет увеличить свою долю в компании до 25%.

В Россию вернулась психология "черного дня"

В Россию вернулась «психология черного дня», заявила «Ура.ру» представитель одной из региональных торговых сетей Ирина Богомолова. По ее словам, россияне боятся, что сахар, крупы и макароны подорожают настолько, что они больше не смогут себе их позволить, поэтому закупаются ими сейчас. Это, в свою очередь, привело к тому, что сеть, в которой работает Богомолова, была вынуждена отказаться от закупки дорогих сыров, напитков и консервов.

«Люди переходят на очень дешевые продукты», — отметила она.