Умерла Любовь Лондон

Художница и скульптор Любовь Лондон скончалась в Москве в возрасте 94 лет, передает агентство "Москва"

Источник в правоохранительных органах уточнил, что женщина умерла 17 декабря у себя в квартире. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Любовь Лондон долгое время работала на ВДНХ. Создала галерею портретов художников, ученых и музыкантов. Работала с различными материалами — фарфором, фаянсом, керамикой, бронзой, мрамором. Произведения Лондон есть в музеях России, Украины, Италии, Германии и других стран.