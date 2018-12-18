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Умерла Любовь Лондон 

Газета.Ru + ещё 5 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Художница и скульптор Любовь Лондон скончалась в Москве в возрасте 94 лет, передает агентство "Москва".
Источник в правоохранительных органах уточнил, что женщина умерла 17 декабря у себя в квартире. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Любовь Лондон долгое время работала на ВДНХ. Создала галерею портретов художников, ученых и музыкантов. Работала с различными материалами — фарфором, фаянсом, керамикой, бронзой, мрамором. Произведения Лондон есть в музеях России, Украины, Италии, Германии и других стран.
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