Число официально зарегистрированных безработных россиян может вырасти до 1,1 млн человек, прогнозирует Минтруд. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на материалы министерства для трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В понедельник, 10 декабря, Минтруд сообщал, что по состоянию на 21 ноября в России насчитывалось 657,1 тыс. безработных, зарегистрированных в органах службы занятости. При этом еще почти 132 тыс. человек находились в простое по инициативе администрации и вынужденных отпусках, работали неполное время.
Как утверждают "Известия", в Минтруде связывают возможный рост числа безработных с увеличением размера пособия по безработице и изменениями в пенсионном законодательстве.
Сейчас пособие по безработице составляет от 850 до 4,9 тыс. рублей, с 1 января 2019 года его размер будет составлять от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей, а для граждан предпенсионного возраста — почти 11,3 тыс.
В начале октября президент России Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство, согласно которым, в частности, возраст выхода на пенсию для мужчин повышается с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60. Глава Минтруда Максим Топилин выражал надежду, что эти решения не приведут к росту безработицы, однако позднее призвал службы занятости в регионах подготовиться к изменениям в законодательстве, связанным с увеличением пособий и пенсионным возрастом.