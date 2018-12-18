«Известия»: число зарегистрированных безработных в России может превысить 1 млн

Число официально зарегистрированных безработных россиян может вырасти до 1,1 млн человек, прогнозирует Минтруд . Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на материалы министерства для трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В понедельник, 10 декабря, Минтруд сообщал, что по состоянию на 21 ноября в России насчитывалось 657,1 тыс. безработных, зарегистрированных в органах службы занятости. При этом еще почти 132 тыс. человек находились в простое по инициативе администрации и вынужденных отпусках, работали неполное время.

Как утверждают "Известия", в Минтруде связывают возможный рост числа безработных с увеличением размера пособия по безработице и изменениями в пенсионном законодательстве.

Сейчас пособие по безработице составляет от 850 до 4,9 тыс. рублей, с 1 января 2019 года его размер будет составлять от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей, а для граждан предпенсионного возраста — почти 11,3 тыс.