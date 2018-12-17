Назван худший YouTube-блогер года

Издание The Daily Dot назвало Логана Пола худшим блогером 2018 года. Карьера, построенная на издевательствах и оскорблениях, навсегда испортила молодого человека, считает журналист Джош Кацовиц (Josh Katzowitz), специализирующийся на исследовании YouTube.

Кацовиц припомнил Полу его главный промах — шутки над телом самоубийцы, которое блогер обнаружил во время съемки влога в японском лесу Аокигахара («лес самоубийц», — прим. «Ленты.ру» ).

«Он, должно быть, думал, что это будет заурядный блог Логана Пола, наполненный дружескими шутками и расистскими стереотипами», — иронизировал журналист.

Публикация ролика привела к прекращению сотрудничества с YouTube, что лишило блогера миллионных заработков. В итоге тот поменял площадку, став стримером и ведущим подкаста.

«Он худший YouTube-блогер. Его видеоблог из японского леса самоубийц был одним из самых печально известных моментов в истории платформы, нанес ему, его карьере и самому YouTube непоправимый ущерб. И Пол все равно не усвоил своей ошибки», — заключил журналист.

После публикации ролика из Японии блогер принес извинения и пообещал потратиться на борьбу с суицидом. Однако позднее он продолжил делать жестокий и издевательский контент.

«Он все равно победил», — заключил Кацовиц.