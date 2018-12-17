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Назван худший YouTube-блогер года 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: @loganpaul
Издание The Daily Dot назвало Логана Пола худшим блогером 2018 года. Карьера, построенная на издевательствах и оскорблениях, навсегда испортила молодого человека, считает журналист Джош Кацовиц (Josh Katzowitz), специализирующийся на исследовании YouTube.
Кацовиц припомнил Полу его главный промах — шутки над телом самоубийцы, которое блогер обнаружил во время съемки влога в японском лесу Аокигахара («лес самоубийц», — прим. «Ленты.ру»).
«Он, должно быть, думал, что это будет заурядный блог Логана Пола, наполненный дружескими шутками и расистскими стереотипами», — иронизировал журналист.
Публикация ролика привела к прекращению сотрудничества с YouTube, что лишило блогера миллионных заработков. В итоге тот поменял площадку, став стримером и ведущим подкаста.
«Он худший YouTube-блогер. Его видеоблог из японского леса самоубийц был одним из самых печально известных моментов в истории платформы, нанес ему, его карьере и самому YouTube непоправимый ущерб. И Пол все равно не усвоил своей ошибки», — заключил журналист.
После публикации ролика из Японии блогер принес извинения и пообещал потратиться на борьбу с суицидом. Однако позднее он продолжил делать жестокий и издевательский контент.
«Он все равно победил», — заключил Кацовиц.
Ранее Пол попал на последнюю (десятую) строчку рейтинга самых богатых блогеров. Его упавший заработок связан с прекращением сотрудничества с YouTube. Канал Пола исключили из программы сотрудничества с крупными рекламодателями. Скандальная слава позволила блогеру попасть в список самых популярных персон по версии поисковика Google.
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