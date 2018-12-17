Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова

Киселев ответил на оскорбления Венедиктова

«Он меня обозвал, и я его должен обозвать в ответ?! У него до этого не сложилось с… Как ее звали?.. Лесей Рябцевой. И с тех пор у него возникла некоторая нестабильность в жизни. Я думаю, что является отражением…», — сказал Киселев в беседе с Daily Storm.

Ранее в эфире «Вестей недели» Киселев выразил несогласие с мнением журнала Times, который назвал «людьми года» ряд журналистов: убитого в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле Джамаля Хашогджи; редакцию американской The Capital Gazette, на сотрудников которой напал вооруженный мужчина и убил пять человек; Аркадия Бабченко , инсценировавшего свою смерть; а также журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр , которую ранил ножом сумасшедший.

По мнению Киселева, редакция «Эха» пытается политизировать нападение на Фельгенгауэр, «но это, конечно, абсурд».

Телеведущий сказал, что выразил личное сочувствие журналистке, когда это произошло, но «интерпретировать это как политическое преследование — это оказывать медвежью услугу самой Фельгенгауэр и делать всю ситуацию с нападением на нее смешной, хотя чисто по-человечески она трагична».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в ночь на 17 декабря написал в Twitter, что коллега с телеканала «Россия 1» — «вонючая мразь». Перед этим Киселева раскритиковали другие журналисты «Эха».