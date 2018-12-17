Власти Казани отказали 92-летнему ветерану в новом жилье

В мэрии Казани заявили, что 92-летняя ветеран труда Бибинур Лутфуллина, обратившаяся за помощью в улучшении жилищных условий, по закону не имеет права на получение жилья за бюджетные деньги. Пенсионерка — труженик тыла и ветеран труда, а жилье за за счет бюджета могут получить только фронтовики.

Лутфуллина живет в частном доме, расположенном по адресу ул. Хади Атласи, 12. Здание было построено в начале прошлого века, там нет водопровода и канализации. Дом настолько ветхий, что пенсионерка не может из него выйти — лестница в любой момент может обвалиться. Женщина живет со своей дочерью — инвалидом с детства.

Как оказалось, мэрия не может и отремонтировать здание.

Ремонт частного жилья не может быть осуществлен за счет бюджетных средств. Жилищный вопрос владельцев частного дома может быть решен либо путем его продажи вместе с участком с последующим приобретением благоустроенного жилья, либо за счет средств инвестора при осуществлении застройки данной территории, — говорится в ответе мэрии.