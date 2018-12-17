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Власти Казани отказали 92-летнему ветерану в новом жилье 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: Р-Спорт
В мэрии Казани заявили, что 92-летняя ветеран труда Бибинур Лутфуллина, обратившаяся за помощью в улучшении жилищных условий, по закону не имеет права на получение жилья за бюджетные деньги. Пенсионерка — труженик тыла и ветеран труда, а жилье за за счет бюджета могут получить только фронтовики.
Лутфуллина живет в частном доме, расположенном по адресу ул. Хади Атласи, 12. Здание было построено в начале прошлого века, там нет водопровода и канализации. Дом настолько ветхий, что пенсионерка не может из него выйти — лестница в любой момент может обвалиться. Женщина живет со своей дочерью — инвалидом с детства.
Как оказалось, мэрия не может и отремонтировать здание.
Ремонт частного жилья не может быть осуществлен за счет бюджетных средств. Жилищный вопрос владельцев частного дома может быть решен либо путем его продажи вместе с участком с последующим приобретением благоустроенного жилья, либо за счет средств инвестора при осуществлении застройки данной территории, — говорится в ответе мэрии.
В пресс-службе добавили, что в октябре 2018 женщинам предложили переехать в однокомнатную меблированную квартиру в доме ветеранов, но они отказались от переезда, сообщает РИА Новости.
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