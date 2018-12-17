Киселёв объяснил свои слова о Фельгенгауэр: за её жизнь врачи не боролись

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Дмитрий Киселёв пояснил свою позицию, подчеркнув, что ранение Фельгенгауэр не угрожало её жизни.

«Он [Борис Гриц — прим. «ГМ»] действительно порезал её кожу на шее. За жизнь Фельгенгауэр врачи не боролись. Это не было ранение, угрожавшее её жизни. Давайте честно, никогда не стоял вопрос о жизни и смерти. Связки не были задеты. Все, слава богу, обошлось малой кровью».

Кроме того, журналист настаивает, что инцидент с ранением Фельгенгауэр не носит политический характер, поэтому включение её в список Time неоправданно.

«О Татьяне Фельгенгауэр вспомнил журнал Time, поставив её в группу стражей, журналистов, которые страдают по политическим мотивам. Журналистка не подвергается никаким политическим ущемлениям, а случай с ней широко обсуждался. Психически больной человек Борис Гриц насмотрелся на неё в интернете, он возбудился, для него она была невыносимо привлекательной женщиной. Он возомнил себе, что она на него как-то особо влияет. И он приехал ей вроде как отомстить, прорвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил её в шею. Слава богу, все обошлось. Ранение не оказалось тяжёлым, не угрожающим её деятельности. Фельгенгауэр прекрасно работает. Физически она полностью оправилась после этого дела. Борис Гриц находится на принудительном психиатрическом лечении. Никакого политического мотива в приезде этого израильтянина в Россию не было. К этому никак не причастны российские власти. То есть это тоже неправомерно придавать этому какую-то политическую окраску и обвинять в этом кого-либо вообще из России».

Борис Гриц напал на Татьяну Фельгенгауэр в здании редакции «Эха Москвы» в октябре прошлого года. Журналистка получила колото-резаные ранения в шею, в частности была задета яремная вена. Журналистку доставили в НИИ имени Склифосовского и провели срочную операцию.