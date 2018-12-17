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Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье
Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье

Перевязавший пациентку скотчем врач возглавил больницу 

Рамблер 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Женщина, которую перевязали скотчем в амурской больнице, была пациенткой Андрея Роговченко, назначенного и.о. главврача именно из-за скандала с перевязкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, за предыдущего главврача Сергея Петрухина вступились многие жители Благовещенска. Они назвали случившееся «сведением личных счетов» и грубой кадровой ошибкой.
Ранее дочь жительницы Благовещенска рассказала «Амур. Инфо», что врачи перевязали ее мать канцелярским скотчем после операции по удалению желчного пузыря. Медбрат рассказал женщине, что в отделении закончился лейкопластырь, поэтому пришлось заменить его скотчем.
В министерстве здравоохранения подтвердили, что в хирургическом отделении пластырь действительно закончился. При этом в других отделениях «хирургического профиля» той же больницы осталось 333 единицы пластыря, который можно было перераспределить так, чтобы хватило всем.
Также в министерстве подчеркнули, что у больницы есть все возможности для своевременной закупки пластыря: за 11 месяцев из фонда ОМС туда поступило 825 125 900 рублей, и еще около 90 миллионов было выделено из областного бюджета.
Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин сообщил, что с 12 декабря исполнять обязанности главного врача больницы будет Роговченко. При этом главврач Петрухин заявил «Амур. Инфо», что находится на больничном уже две недели, а с приказом об увольнении его никто не ознакомил.
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