Перевязавший пациентку скотчем врач возглавил больницу

Женщина, которую перевязали скотчем в амурской больнице, была пациенткой Андрея Роговченко, назначенного и.о. главврача именно из-за скандала с перевязкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, за предыдущего главврача Сергея Петрухина вступились многие жители Благовещенска. Они назвали случившееся «сведением личных счетов» и грубой кадровой ошибкой.

Ранее дочь жительницы Благовещенска рассказала «Амур. Инфо» , что врачи перевязали ее мать канцелярским скотчем после операции по удалению желчного пузыря. Медбрат рассказал женщине, что в отделении закончился лейкопластырь, поэтому пришлось заменить его скотчем.

министерстве здравоохранения подтвердили, что в хирургическом отделении пластырь действительно закончился. При этом в других отделениях «хирургического профиля» той же больницы осталось 333 единицы пластыря, который можно было перераспределить так, чтобы хватило всем.

Также в министерстве подчеркнули, что у больницы есть все возможности для своевременной закупки пластыря: за 11 месяцев из фонда ОМС туда поступило 825 125 900 рублей, и еще около 90 миллионов было выделено из областного бюджета.