Ассоциация театральных критиков (АТК) назвала художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, который является фигурантом дела о хищении бюджетных средств, "Человеком года".
Об этом в понедельник сообщается на сайте ассоциации.
"Человеком года члены АТК назвали художественного руководителя московского "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова", — говорится в сообщении.
В тройку лидеров шорт-листа номинации также вошли основатели "Театра.doc" Елена Гремина и Михаил Угаров (посмертно), а также театральный режиссер Михаил Бычков.