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Кирилл Серебренников стал «Человеком года» по версии Ассоциации театральных критиков 

ТАСС + ещё 10 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Ассоциация театральных критиков (АТК) назвала художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, который является фигурантом дела о хищении бюджетных средств, "Человеком года".
Об этом в понедельник сообщается на сайте ассоциации.
"Человеком года члены АТК назвали художественного руководителя московского "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова", — говорится в сообщении.
В тройку лидеров шорт-листа номинации также вошли основатели "Театра.doc" Елена Гремина и Михаил Угаров (посмертно), а также театральный режиссер Михаил Бычков.
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