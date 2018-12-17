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Merriam-Webster выбрал слово года 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Cofrin Library/flickr
Американский словарь Merriam-Webster выбрал в качестве слова 2018 года "справедливость" (justice). Об этом сообщается на сайте издания.
Отмечается, что количество поисковых запросов для этого слова возросло на 74% по сравнению с 2017 годом.
"Концепция справедливости была в центре множества наших дискуссий в уходящем году: расовая справедливость, социальная справедливость, уголовное правосудие, экономическая справедливость", — говорится в комментарии словаря.
Кроме того, в топ-10 наиболее популярных слов вошли: "национализм", "пансексуальный" (pansexual), "ориентир" (lodestar) и другие.
В 2017 году словом года по версии Merriam-Webster стал "феминизм".
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