Merriam-Webster выбрал слово года

Американский словарь Merriam-Webster выбрал в качестве слова 2018 года "справедливость" (justice). Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что количество поисковых запросов для этого слова возросло на 74% по сравнению с 2017 годом.

"Концепция справедливости была в центре множества наших дискуссий в уходящем году: расовая справедливость, социальная справедливость, уголовное правосудие, экономическая справедливость", — говорится в комментарии словаря.

Кроме того, в топ-10 наиболее популярных слов вошли: "национализм", "пансексуальный" (pansexual), "ориентир" (lodestar) и другие.

В 2017 году словом года по версии Merriam-Webster стал "феминизм".