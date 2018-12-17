Венедиктов назвал Киселева «вонючей мразью»

Отметим, что Киселев во время выпуска «Вести недели», который вышел в минувшее воскресенье, 16 декабря, раскритиковал американский журнал Time за признание Фельгенгауэр и журналиста Аркадия Бабченко людьми года.

По словам телеведущего, Фельгенгауэр стала жертвой «больного сексуального маньяка», который лишь порезал ее «кожу на шее». Напомним, что радиоведущая ранее очень сильно пострадала во время покушения, однако Киселев значительно преуменьшил полученные травмы журналистки.

В ответ на слова Киселева Венедиктов назвал его «вонючей мразью». Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».