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Венедиктов назвал Киселева «вонючей мразью» 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский журналист, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своей социальной сети оскорбил замгенерального директора ВГТРК, ведущего программы «Вести недели» Дмитрия Киселева. Ему не понравилось заявление Киселева в отношении ведущей радиостанции «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, которое он высказал в эфире телепередачи.
Отметим, что Киселев во время выпуска «Вести недели», который вышел в минувшее воскресенье, 16 декабря, раскритиковал американский журнал Time за признание Фельгенгауэр и журналиста Аркадия Бабченко людьми года.
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По словам телеведущего, Фельгенгауэр стала жертвой «больного сексуального маньяка», который лишь порезал ее «кожу на шее». Напомним, что радиоведущая ранее очень сильно пострадала во время покушения, однако Киселев значительно преуменьшил полученные травмы журналистки.
В ответ на слова Киселева Венедиктов назвал его «вонючей мразью». Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».
«Кого-то удивляет, что Дмитрий Киселев — вонючая мразь?», — спросил Венедиктов своих подписчиков.
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