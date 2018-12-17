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Супруги приютили шесть обезьянок 

Рамблер 39 минут назад
Супруги Коропчевы из Калужской области приютили у себя шесть обезьян, некоторых макак любителям экзотических малышей пришлось спасать из рук их недобросовестных владельцев. Так, одно из животных контактного зоопарка попало в дом Коропчевых в плачевном состоянии — обезьянка настолько исхудала и выглядела истощенной, что ей потребовалось длительное время на восстановление здоровья. Коропчевы относятся к своим подопечным, как к членам семьи, все макаки откликаются на человеческие имена, носят одежду и питаются с людьми за одним столом. Супруги завели свой канал на YouTube, и теперь все желающие смогут узнать, как живет компания маленьких приматов под Калугой.
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