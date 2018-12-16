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В МФЦ установят криптокабины 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: АГН "Москва"
Первый заместитель замглавы МВД России генерал-полковник полиции Александр Горовой сообщил, что во второй половине 2019 года в Многофункциональных центрах (МФЦ) появятся криптокабины, чтобы там могли выдавать россиянам биометрические заграничные паспорта.
«В МФЦ граждане получают услуги, предоставляемые нашими коллегами из налоговой службы, регистрационных подразделений, органов власти субъектов РФ. Это удобно», — рассказал Горовой.
Криптокабины установят во всех регионах. В ник будут выдавать паспорта со сроком действия 10 лет. Данная мера позволит ускорить процесс выдачи документов. Об этом сообщают «Известия».
Ранее News.ru писал, что МВД России разработало проект, которым предлагает разместить часть сотрудников ГИБДД в МФЦ для ускорения оказания ими госуслуг населению. Перечень этих услуг будет расширен.
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