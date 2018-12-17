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Сурков спел на юбилее Светланы Бондарчук 

Рамблер + ещё 1 37 минут назад
Фото: ТАСС
Помощник президента РФ Владислав Сурков побывал на дне рождения экс-супруги Федора Бондарчука Светланы и исполнил под гитару песню «Немое кино» группы «Аквариум». Видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале «Медиакиллер».
По данным «Ура.ру», вечеринка прошла в ресторане Buro TSUM в центре Москвы. Вместе с Бондарчук, которой 17 декабря исполнилось 50 лет, недавно прошедшие дни рождения праздновали супруга Суркова Наталия Дубовицкая и ресторатор Дина Хабирова.
На записи, которую опубликовал «Медиакиллер», Светлана Бондарчук танцует с подругой под «Немое кино».
«Я устал пить чай, я устал пить вино. Я забыл все слова кроме слова «говно». <…> Панки любят грязь, хиппи любят цветы, но и тех и других забирают менты. Ты можешь жить любя, ты можешь жить грубя, но если ты не мент — заберут и тебя», — звучит со сцены во время их танца.
Видео, опубликованное в Instagram Бондарчук, демонстрирует, что на вечеринке также выступала Земфира.
По данным Life, Сурков также был приглашен на день рождения Светланы Бондарчук в 2014 году. Тогда она собрала гостей в ресторане Bolshoi.
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