Сурков спел на юбилее Светланы Бондарчук

По данным «Ура.ру», вечеринка прошла в ресторане Buro TSUM в центре Москвы . Вместе с Бондарчук, которой 17 декабря исполнилось 50 лет, недавно прошедшие дни рождения праздновали супруга Суркова Наталия Дубовицкая и ресторатор Дина Хабирова.

На записи, которую опубликовал «Медиакиллер», Светлана Бондарчук танцует с подругой под «Немое кино».

«Я устал пить чай, я устал пить вино. Я забыл все слова кроме слова «говно». <…> Панки любят грязь, хиппи любят цветы, но и тех и других забирают менты. Ты можешь жить любя, ты можешь жить грубя, но если ты не мент — заберут и тебя», — звучит со сцены во время их танца.

Видео, опубликованное в Instagram Бондарчук, демонстрирует, что на вечеринке также выступала Земфира.

По данным Life, Сурков также был приглашен на день рождения Светланы Бондарчук в 2014 году. Тогда она собрала гостей в ресторане Bolshoi.