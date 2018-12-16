Тюрьму, где сидят Кокорин и Мамаев, закроют

Легендарную «Бутырку» закрывают навсегда

Старейшую и самую известную российскую тюрьму «Бутырку» закроют навсегда.

Решение принято после многочисленных жалоб жителей района. Люди обеспокоены соседством со следственным изолятором № 2. Несколько сотен заявлений поступили в разные инстанции, заявил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко

По его словам, также прекратит своё существование и СИЗО № 3 «Пресня». Кроме того, решается вопрос о закрытии «Матросской тишины».

Максименко отметил, что новый следственный изолятор на пять тысяч мест появится за пределами МКАД. В кратчайшие сроки СИЗО могут построить в Новой Москве или на Дмитровском шоссе.

Здание тюрьмы «Бутырка» числится в списке охраняемых государством памятников истории и архитектуры. Емельян Пугачёв до его казни в январе 1775 г. закованным в цепи содержался в подвале сохранившейся на территории современной тюрьмы башни, ныне носящей его имя.