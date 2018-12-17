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Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье
Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье

Владимир Соловьев «проехался» по Прохору Шаляпину: он чудовище 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ведущий Владимир Соловьев в своем радиошоу "Полный контакт" раскритиковал певца, финалиста "Фабрики звезд — 6" Прохора Шаляпина, активно посещающего ток-шоу.
"Я единственное, что знаю про Прохора Шаляпина благодаря Андрею Малахову — что это непонятное существо встречается с Виталиной Цымбалюк-Романовской. И с каких пор Цымбалюк-Романовская стала пианисткой и какая она пианистка — я совсем не знаю", — цитирует kp.ru Соловьева.
Соловьев отметил, что не понимает, почему должен знать о существовании этих людей.
"Мужик, который с радостью рассказывает, что он сделал маленькую операцию, поправив себе носик. И кроме того, что это 35-летнее чудовище из Волгограда регулярно женится на разных гражданках разного возраста, которые всегда старше его", — сказал Соловьев, обвинив Шаляпина в охоте за чужими деньгами.
Ранее Соловьев схлестнулся с Александром Невзоровым, которого назвал одержимым бесами.
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