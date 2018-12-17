Владимир Соловьев «проехался» по Прохору Шаляпину: он чудовище

"Я единственное, что знаю про Прохора Шаляпина благодаря Андрею Малахову — что это непонятное существо встречается с Виталиной Цымбалюк-Романовской. И с каких пор Цымбалюк-Романовская стала пианисткой и какая она пианистка — я совсем не знаю", — цитирует kp.ru Соловьева.

Соловьев отметил, что не понимает, почему должен знать о существовании этих людей.

"Мужик, который с радостью рассказывает, что он сделал маленькую операцию, поправив себе носик. И кроме того, что это 35-летнее чудовище из Волгограда регулярно женится на разных гражданках разного возраста, которые всегда старше его", — сказал Соловьев, обвинив Шаляпина в охоте за чужими деньгами.