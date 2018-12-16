100-летний британец поделился секретом долголетия

100-летний житель Британии Артур Грисбрук рассказал, в чем секрет его долголетия. Мужчина, несмотря на возраст, живет один, он сам себя обслуживает. Британец уверен, что уникальная диета поддерживает его в хорошей физической форме, он говорит, что у него вообще нет проблем со здоровьем, несмотря на возраст.

«Я ем то, что мне нравится, но не в избытке. Я пью кофе с молоком и люблю много хлеба с маслом. В моем рационе два небольших стакана вина во время еды, поэтому я думаю, что получаю много железа из этого. Я чувствую себя не старше, чем когда мне было за семьдесят. Я не чувствую, что мне сто лет», -подчеркивает он.

Он все готовит себе на гриле — стейк, окорок, сосиски, жареное яйцо, грибы, помидоры. В его рационе также горох, чипсы и оладьи. Бывшему инженеру из Бакингемшира часто говорят, что он выглядит лет на 10 моложе своих лет. На это он неизменно отвечает, что готовка на гриле — и один-два бокала красного вина вечером способствуют его долголетию, что бы там не говорили врачи, пишет Metro.

«Я ем и пью то, что мне нравится, и не волнуюсь о том, что говорят так называемые» эксперты», — отмечает он, подчеркивая, что во всем нужна умеренность и разумный подход.

«С возрастом пищевод сужается, это просто признак возраста. Но овощи с мясом на гриле довольно вкусные, их легко готовить и есть. Мне также нравится готовить колбасу, пюре, рыбу с картошкой, но, конечно, мой смешанный гриль лучше», — говорит он.

С женой Артур прожил 66 лет, она умерла в феврале 2018 года. Во время Второй мировой войны он служил в королевских инженерных войсках. По словам британца, многое в современном мире его удивляет и расстраивает, но есть и то, что он хотел бы иметь в молодости, — это мобильные телефоны и компьютер.