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РПЦ о «соборе» в Киеве: каноническое значение собрания равно нулю 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Легитимность состоявшегося в субботу в Киеве «объединительного» собора равна нулю, заявили в РПЦ.
В РПЦ высказались об «объединительном соборе», который проходит 15 декабря в Киеве.
Как заявил ТАСС председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ архиепископ Климент, легитимность состоявшегося в Киеве «собора» равна нулю.
«Наш архиерейский собор и синод неоднократно заявляли, что легитимность "объединительного" собора равна нулю. За это время ничего не произошло, что бы изменило позицию нашей церкви», — подчеркнул Климент.
В Киеве объявили о создании Украинской автокефальной православной церкви, главой которой избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.
Выступая на Софийской площади и представляя предстоятеля новой «поместной православной церкви», Порошенко заявил, что митрополит Епифаний «вместе с президентом поедет в Константинополь в начале января и получит долгожданный томос».
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