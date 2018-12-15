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Мальчик рассказал о полете на вертолете, который ему обещал Путин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Артемом Пальяновым, увидевшим в субботу Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, мальчик рассказал, что полет на вертолёте прошёл "обалденно".
Артем в телефонном разговоре сразу узнал президента по голосу. Вместе с мальчиком звонок слушали его братья и мама. Президент РФ поинтересовался у ребёнка, как он покатался. "Обалденно", — ответил тот.
Затем Путин решил выяснить, понравился ли полет его брату, и в ответ услышал: "тоже понравилось". Президент поинтересовался у мальчика, распаковали ли они подарки, которые им приготовлены. Ребёнок признался, что пока нет. "Начинайте, — посоветовал Путин, — это приятное занятие". "Ты знаешь? Я не сомневался", — сказал президент с улыбкой, услышав ответ. "Хочу поздравить тебя, братьев твоих — и того, который совсем маленький, и того, кто побольше, маму, папу — всех ещё раз поздравляю с наступающим Новым годом", — заявил Путин.
Мальчик поблагодарил президента и тоже поздравил с наступающими праздниками. "Спасибо тебе, Артем. Давай, не болей, чтобы у тебя было хорошее настроение в новом году и всего тебе самого доброго. Давай, дорогой, я тебя обнимаю. Всего хорошего", — сказал Путин на прощание.
Ранее в субботу Путин встретился с Артёмом, его братом и отцом в овальном зале Константиновского дворца в Петербурге. Они немного поговорили за чашкой чая. Президент поздравил их с наступающими праздниками и показал приготовленные подарки. Вместе они посмотрели на маршрут предстоящего полёта, после этого мальчик вместе с братом отправился на вертолётную экскурсию над городом.
Артем — один из пяти тяжелобольных детей, мечты которых президент обещал исполнить. В начале декабря Путин посетил форум добровольцев России. Волонтеры рассказали ему о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. Волонтеры предложили и президенту взять конверт. Путин собрал все пять оставшихся конвертов и пообещал исполнить желания этих ребят. Среди пожеланий оказалось и письмо Артема, который мечтает увидеть Петербург с высоты птичьего полёта. Президент тогда сказал, что намерен пригласить мальчика в Северную столицу и покатать на вертолёте, если позволят погодные условия.
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