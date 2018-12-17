Минздрав рассказал пациентам, за что они не должны платить

Министерство здравоохранения России на своём официальном сайте представило памятку, в которой указано, какие виды медицинской помощи должны оказываться жителям нашей страны бесплатно. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает источник, всего в представленном списке содержится четыре пункта. В их числе первичная медико-санитарная помощь, специализированная медпомощь в стационарах, высокотехнологичная медпомощь с применением новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также скорая помощь, которая оказывается при заболеваниях, несчастных случаях и, травмах, которые требуют срочного медицинского вмешательства.

Помимо этого, как отмечает Ura.ru, в документе подчёркивается, что при госпитализации ребенка до четырех лет его родителю или законному представителю бесплатно предоставляется спальное место в палате и питание в стационаре.

Между тем, ранее Минздрав раскритиковал вкусовые пристрастия россиян. Глава ведомства Вероника Скворцова заявила о нерациональном подходе жителей страны к выбору продуктов. В итоге число сограждан, страдающих от ожирения, растет. Люди едят мало овощей, зато потребляют слишком много сахара. А каждый пятый житель страны питается фастфудом, в особенности это касается жителей мегаполисов.

В ведомстве привели статистику, согласно которой, соотечественники употребляли только 73% рекомендуемой нормы овощей, а вот кондитерских изделий и сахара — на уровне 130%, уточняют argumenti.ru

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН заявила, что люди вынуждены, исходя из собственных средств небольших, отдавать предпочтение недорогим продуктам.