Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ярош открыл "охоту" на московских попов
Ярош открыл "охоту" на московских попов

Минздрав рассказал пациентам, за что они не должны платить 

Национальная Служба Новостей + ещё 9 50 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Министерство здравоохранения России на своём официальном сайте представило памятку, в которой указано, какие виды медицинской помощи должны оказываться жителям нашей страны бесплатно. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает источник, всего в представленном списке содержится четыре пункта. В их числе первичная медико-санитарная помощь, специализированная медпомощь в стационарах, высокотехнологичная медпомощь с применением новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также скорая помощь, которая оказывается при заболеваниях, несчастных случаях и, травмах, которые требуют срочного медицинского вмешательства.
Помимо этого, как отмечает Ura.ru, в документе подчёркивается, что при госпитализации ребенка до четырех лет его родителю или законному представителю бесплатно предоставляется спальное место в палате и питание в стационаре.
Между тем, ранее Минздрав раскритиковал вкусовые пристрастия россиян. Глава ведомства Вероника Скворцова заявила о нерациональном подходе жителей страны к выбору продуктов. В итоге число сограждан, страдающих от ожирения, растет. Люди едят мало овощей, зато потребляют слишком много сахара. А каждый пятый житель страны питается фастфудом, в особенности это касается жителей мегаполисов.
В ведомстве привели статистику, согласно которой, соотечественники употребляли только 73% рекомендуемой нормы овощей, а вот кондитерских изделий и сахара — на уровне 130%, уточняют argumenti.ru.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН заявила, что люди вынуждены, исходя из собственных средств небольших, отдавать предпочтение недорогим продуктам.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В РПЦ сравнили батюшку в Louis Vuitton с Веркой Сердючкой В Подмосковье 17 декабря стартует операция «Ель» Философ Вячеслав Степин скончался в Москве
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ярош открыл «охоту» на московских попов5
США отказались от учений в Арктике из-за России54
Украинских чиновников уволят за родню в России311
Венедиктов оскорбил Киселева283
Единственный ракетный катер Украины лишился ракет43
Видео
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
01:00
Испанец поехал на Колыму и замерз
Происшествия Погода
00:35
США отказались от учений в Арктике из-за России
В мире Политика
00:52
Ярош открыл «охоту» на московских попов
В мире Украина
00:40
Турция завалит США заказами на F-35
Армия Оружие
01:51
Под Донецком произошел бой
В мире
01:16
Куценко лишился ведущих ролей из-за конфликта с Первым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение