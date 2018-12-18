Запашный предложил сотрудничать назвавшему его хамом Гуцериеву

Директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный предложил сотрудничать назвавшему его хамом и пообещавшему подать в суд бизнесмену Михаилу Гуцериеву

В субботу на заседании Совета по культуре и искусству Запашный заявил президенту России Владимиру Путину , что открытие постоянной площадки канадского «Цирка дю Солей», в котором участвует компания Гуцериева, неуместно в то время, когда Канада «очень активно» вводит антироссийские санкции.

«Тут я, скорее, на вашей стороне», — ответил Путин.

Накануне в «Цирке дю Солей» в ответ на запрос РБК ответили, что строящийся в «Сколково» концертный зал «Амфион» нельзя назвать постоянной площадкой для цирка.

В тот же день на слова Запашного отреагировал сам Михаил Гуцериев, обвинив дрессировщика во лжи.

«Я хочу поставить этого хама на место», — заявил он в эфире «Коммерсант ФМ».

В принадлежащей Гуцериеву компании «Сафмар» назвали «галлюцинации Запашного наглой клеветой и грубой ложью», а Гуцериев пообещал подать в суд на директора Большого мосгосцирка «именно за клевету».

Вчера вечером Эдгард Запашный записал видеобращение к бизнесмену и опубликовал его в своем инстаграме. По его словам, сотрудники Гуцериева обвинили его во лжи президенту, что является «достаточно серьезным конфликтом».

Отсутствие у себя галлюцинаций Запашный доказал цитатами из публикаций в СМИ о том, что «Амфион» станет постоянной площадкой «Цирка дю Солей».

«Может, вы разберетесь с этими людьми, которые обвиняют меня в галлюцинациях? Может, даже уволить этого человека за то, что он оскорбляет меня?» — подмигнув, задался он вопросом.

Также Запашный удивился заявлениям о том, что «Амфион» станет площадкой в том числе и для российского цирка, так как «техзадание вы запросили только у "Цирка дю Солей"».