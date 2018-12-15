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Путин пообещал поразбираться с Cirque du Soleil в Сколково 

Lenta.ru + ещё 11 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Владимир Путин пообещал разобраться с открытием в Сколково новой площадки канадского цирка Cirque du Soleil. Об этом он заявил на Совете по культуре и искусству при президенте России, передает «Интерфакс».
Выступая за заседании совета, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный обратил внимание президента на то, что в 2019-м году в Сколково будет открыта стационарная площадка Cirque du Soleil. По мнению артиста, это «неприемлемо», поскольку негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе. При этом, по его словам, «никто не мешает приезжать к нам с гастролями, но в Монреале вряд ли дали бы возможность открыть филиал российского цирка или театра».
«Распахивать ворота так уж не стоит, не знаю, конечно, зритель хочет посмотреть, но я, скорей всего, на вашей стороне, посмотреть — это одно, а давать им здесь развиваться на нашей почве, на нашей базе — это совсем другая история, моя позиция очень близка к вашей. С этим отдельно поразбираемся», — сказал Путин.
В январе 2017 года Общественный совет при Министерстве культуры России предложил законодательно ограничить деятельность иностранных цирков в стране.
«Почему мы защищаем огурцы и помидоры, а культуру не защищаем? Нам очень важно сохранить свою цирковую школу — она у нас уникальна. Но конкурировать с Cirque du Soleil нереально из-за их огромных бюджетов», — отметил председатель совета Павел Пожигайло.
Cirque du Soleil («Цирк Солнца») — канадская компания, основанная в 1984 году Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа. Специализируется на сфере развлечений. Она насчитывает около четырех тысяч человек, что позволяет труппам давать представления одновременно в нескольких странах. Зрители могут увидеть яркие акробатические шоу, представляющие собой смесь циркового и уличного искусства.
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