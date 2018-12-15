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Полторы тысячи библиотек закрылись в России 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Киселев Сергей/ АГН "Москва"
Около полутора тысяч муниципальных библиотек закрылись в России за последние три года. Но несмотря на это, библиотекари сохранились по всей стране.
«У нас, несмотря на то, что за последние три года закрылось 1,5 тысячи муниципальных библиотек, библиотекари есть по всей стране. К этому надо прибавить ещё библиотеки в школах, военных частях и тюрьмах», — сообщил на заседании Совета по культуре и искусству директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев.
Он назвал библиотеки базовым элементом культурной деятельности.
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин призвал развивать сеть библиотек в стране. По мнению главы государства, это поможет гражданам прочитать любую книгу абсолютно бесплатно. «В России появляется всё больше интересных, содержательных авторов, спрос на книжную продукцию и объемы выпуска постоянно растут. Одновременно с этим растут и цены на книги и, прежде всего, в сегменте детской литературы», — заявил Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству. По его словам, библиотеки, где можно свободно, а главное — бесплатно брать книгу, приобретают особое значение.
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