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Украинская журналистка просит политического убежища: «Убьют или посадят» 

Аргументы Недели 39 минут назад
Фото: страница Елены Бойко во ВКонтакте
Украинская журналистка Елена Бойко, ожидающая депортацию на Украину за нарушение правил пребывания на территории России, просит помощи у Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Бойко рассказала правозащитникам, что в последнее время в ее адрес активно поступают угрозы. По ее мнению, арест на территории украинского государства был инициирован из-за ее пророссийской позиции.
"Я абсолютно убеждена, что все, что со мной сейчас происходит — козни моих многочисленных украинских недоброжелателей. И ничто иное", — сказала журналистка, чьи слова цитирует телеканал РенТВ.
По словам Бойко, накануне в соцсетях ей посоветовали готовиться встречать новогодние праздники в "необычном месте": "Окажусь на Украине — мне не жить. Или убьют, или засадят в тюрьму, где я сама умру".
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