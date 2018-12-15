Прихожанин рассказал о «модном» священнике

Протоиерей из Твери Вячеслав Баскаков, которому принадлежит аккаунт в Instagram, где были размещены фотографии дорогой обуви и аксессуаров известных брендов, ревностно относится к образу священника и уже 18 лет носит рясу, поэтому просто не может позволить себе носить кроссовки с православным облачением, рассказал РИА Новости прихожанин Андрей Васенёв.

Информация об Instagram-аккаунте человека с ником archpriesttver появилась в ряде телеграм-каналов и на новостных сайтах. Утверждалось, что страница, где были опубликованы фотографии человека в рясе, на ногах которого лоферы от люксового бренда стоимостью около 45 тысяч рублей, якобы принадлежит протоиерею Тверской епархии Вячеславу Баскакову. В епархии подтвердили, что именно этот священник является автором этого аккаунта.

"Он ревностно относится к тому, что до революции священники ходили только в духовной одежде, а сейчас абсолютное большинство священников на улицах совершенно неотличимы от других людей, поскольку еще и мода на бороды сейчас. Отец Вячеслав, сколько я его знаю, всегда ходит в православном облачении. Я его ни разу в гражданской одежде не видел. Однажды он мне сказал, что у него просто нет такой одежды. У него одна ряса, в которой он ходит уже 18 лет. И в этом образе ему хочется, чтобы все было до конца красиво, поэтому он кроссовки с рясой не может надеть", — сказал Васенёв.

По его словам, отец Вячеслав — человек в большей степени одинокий, несмотря на то, что есть небольшое количество человек, которые к нему ходят в храм, прихожанином которого много лет был и сам Васенёв, пока службы не стали совсем редкими.

"Отец Вячеслав — священник с нестандартным поведением, что объясняется сразу несколькими объективными обстоятельствами. Он человек болезненный, т.е. у него физически очень слабое здоровье. Из-за этого у него и настроение часто плохое. В последние восемь лет он лечится от депрессии. При всей этой странности, он человек очень корректный, вежливый, аккуратный и ратующий за то, чтобы богослужение было развернуто лицом к человеку. В частности, он русифицировал богослужение. У нас в храмах в основном церковно-славянский язык преобладает. Он старался по возможности служить на русском, чтобы людям было понятно", — отметил собеседник.

По мнению Васенёва, одиночество отца Вячеслава и образование — он историк по образованию, основная сфера его исследований связана с историей церкви — сказались на формировании взглядов и привели к увлечению вещами, которые, на взгляд священника, красивые и качественные.

"Я ничего страшного не вижу в этих фотографиях. Многие из нас фотографируются в более глупых ситуациях. Собственно что вызвало резонанс? Только лишь то, что это священник в духовной одежде сфотографировался в магазине. Окажись любой другой человек на его месте, к нему не было бы никаких вопросов. На мой взгляд, он просто не учел антиклерикального и даже антицерковного контекста, который распространен в обществе, и дал повод тем, кто этого повода только ждал", — считает Васенёв.

Он добавил, что сейчас отец Вячеслав опять находится в депрессии, пытается ото всего скрыться и ждет возвращения архиерея, который решит, наказывать ли священника.

Васенёв рассказал, что как-то один священник попытался пожурить отца Вячеслава за его публичное поведение, что он выкладывает фотографии таких дорогих вещей.