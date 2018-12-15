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«Они что-то задумали»: лисицы сделали «селфи» в приморском заповеднике 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Земля леопарда им. Н.Н. Воронцова, ВКонтакте
Создается ощущение, что звери знали о наличии фотоловушки и намеренно позировали, чтобы получить эффектные снимки.
Сотрудники приморского заповедника «Земля леопарда» опубликовали в социальных сетях фотографии лисиц. Они были сделаны, когда животные изучали фотоловушки.
Лисицы на кадрах удивили сотрудников заповедника своей живой мимикой. Создается ощущение, что звери знали о наличии фотоловушки и намеренно позировали, чтобы получить эффектные селфи.
«Кажется, лисица на первом фото определенно что-то задумала. Так или иначе, эти снимки — прекрасное подтверждение любознательности, а значит и высокого интеллекта этих животных», — говорится в тексте, сопровождающем снимки.
Редкие животные не впервые попадают в объективы фотоловушек заповедника. Так, ранее «селфи» сделали несколько дальневосточных леопардов, в том числе один котенок. Этих животных в мире насчитывается всего около 30.
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