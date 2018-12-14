Дегтярев ответил стихом на стих Шнурова про конкурс для рэперов

Свой стихотворный ответ он, также как и его оппонент, опубликовал в Instagram.

В Госдуме дума не о рэпе,

Лишь о поддержке молодых.

Не все же фондам при Госдепе

Влиять на наших и чужих.

Быть может в северной столице

Известный всем ШнурОК-поэт

Даст шанс на славу новым лицам,

Войдет в жюри. Пуркуа бы нет?

Накануне думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил о запуске конкурса произведений молодых рэперов на тему туризма в России. Сергей Шнуров назвал идею господдержки субкультур «нелепой» и предложил Госдуме устроить конкурс на лучшую татуировку.