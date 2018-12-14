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"Гуччи-батюшка" раскрыл источник своего богатства
"Гуччи-батюшка" раскрыл источник своего богатства

Дегтярев ответил стихом на стих Шнурова про конкурс для рэперов 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев ответил Сергею Шнурову на критику думского конкурса для рэп-исполнителей, пригласив его в жюри конкурса.
Свой стихотворный ответ он, также как и его оппонент, опубликовал в Instagram.
В Госдуме дума не о рэпе,
Лишь о поддержке молодых.
Не все же фондам при Госдепе
Влиять на наших и чужих.
Быть может в северной столице
Известный всем ШнурОК-поэт
Даст шанс на славу новым лицам,
Войдет в жюри. Пуркуа бы нет?
Накануне думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил о запуске конкурса произведений молодых рэперов на тему туризма в России. Сергей Шнуров назвал идею господдержки субкультур «нелепой» и предложил Госдуме устроить конкурс на лучшую татуировку.
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