Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев ответил Сергею Шнурову на критику думского конкурса для рэп-исполнителей, пригласив его в жюри конкурса.
Свой стихотворный ответ он, также как и его оппонент, опубликовал в Instagram.
В Госдуме дума не о рэпе,
Лишь о поддержке молодых.
Не все же фондам при Госдепе
Влиять на наших и чужих.
Быть может в северной столице
Известный всем ШнурОК-поэт
Даст шанс на славу новым лицам,
Войдет в жюри. Пуркуа бы нет?
Накануне думский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил о запуске конкурса произведений молодых рэперов на тему туризма в России. Сергей Шнуров назвал идею господдержки субкультур «нелепой» и предложил Госдуме устроить конкурс на лучшую татуировку.