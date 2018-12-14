В Тюменской области стартовал Год театра в России

Торжественное открытие российского Года театра состоялось в Тюменском драматическом театре; участвовали все основные театральные коллективы региона, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области

В соответствии с указом президента России 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра.

"Волшебная сила искусства, сила театра. Прекрасные артисты: уважаемые, блистательные, разные, талантливые. Как богата наша земля театральной жизнью. На какой высокой театральной планке вошли наши театральные коллективы в Год театра. Мы аплодируем им, подарившим нам сегодня, в День всероссийского открытия Года театра, удивительный праздник", — сказала на открытии первый заместитель губернатора Наталья Шевчик.

На праздничное открытие пришли все, кто любит театр. Режиссеры и руководители театров Тюменского региона, артисты Тобольского драматического театра имени Ершова, Тюменского театра кукол, МТЦ "Космос", театра "Европа", молодежного театра "Ангажемент", театра пантомимы "Мимикрия", студенты Тюменского государственного института культуры подарили зрителям творческие визитки.

В финале торжества зрителям были представлены видеообращения министра культуры РФ Владимира Мединского , председателя Союза театральных деятелей России, знаменитого актера Александра Калягина . С экрана к зрителям обратился губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В Тюменской области действует большое количество театров — от больших, таких как Тюменский драматический театр, до самых маленьких и даже любительских. Наша публика стала больше любить театральное искусство. А театры, в свою очередь, отвечают ей взаимностью, ежегодно выпуская новые спектакли и экспериментируя с форматами", — сказал, в частности, губернатор.

По словам Александра Моора, Год театра в России усилит развитие театральной деятельности в нашем регионе. Станет дополнительным толчком для того, чтобы театрам становиться лучше, открывать новые форматы, общаться со зрителем и получать обратную связь.