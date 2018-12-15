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Сбросившего соседскую таксу с балкона россиянина наказали 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жителя Екатеринбурга Вячеслава Бутакова признали виновным в жестоком обращении с животным за то, что он выбросил собаку с балкона пятого этажа. Суд назначил ему 180 часов обязательных работ. Мужчина не признал вину, сообщает местное издание E1.ru.
Отмечается, что такса по кличке Чип принадлежит соседям Бутакова. Она забежала в его квартиру, так как дверь была открыта. По версии следствия, мужчина бесчеловечно обошелся с животным «из хулиганских побуждений». Как добавляют «Вечерние новости», он был пьян.
Пес упал на асфальт, злоумышленник не попытался ему помочь.
«Согласно заключению ветеринарного врача, такса получила множественные переломы со смещением. Данные повреждения расцениваются как увечье», — пояснили в прокуратуре Свердловской области.
По статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») могут наказать по-разному: от штрафов и исправительных работ до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
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