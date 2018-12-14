Во ФСИН объяснили снижение числа заключенных в России

Валерий Максименко. Число заключенных в России в 2018 году очередной раз побило исторический рекорд в связи с гуманизацией законодательства в стране, в частности благодаря закону "год за полтора", сообщил замглавы ФСИН России

Ранее в пресс-бюро ФСИН РФ сообщили, что на сегодняшний день в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 467 тысяч человек, и это самое маленькое количество осужденных в колониях в новейшей истории России.

"Есть еще люди, которые находятся в следственных изоляторах системы ФСИН. Есть те, кто находятся в изоляторах временного содержания МВД, в участках полиции, например. Это те люди, которые не осуждены и по ним еще нет решения суда. Вот таких около 100 тысяч. Это плюс к той цифре 467 (тысяч). Но раньше в следственных изоляторах, лет пять-шесть назад, было где-то до 200-280 тысяч человек. И здесь сокращение в два раза. Гуманизация, она есть", — сказал Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Максименко предположил, что число подследственных и осужденных в учреждениях ФСИН будет и дальше сокращаться, "потому что установка и Верховного суда, и других важных инструментов власти, она сводится к тому, чтобы люди в основном находились в местах лишения свободы только за тяжелые преступления, в первую очередь, против личности и против государства".

Он отметил, что снижение численности заключенных также связано с работой по пересчету сроков наказания осужденным по закону "год за полтора". По его словам, эта работа уже практически закончена.