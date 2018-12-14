Сотрудники «Домодедово» слепили снежную бабу у ВПП

Сотрудники московского аэропорта «Домодедово» слепили снежную бабу и поиграли в снежки у взлетно-посадочной полосы. Видеозапись их развлечений опубликовал телеграм-канал «Мэш».

На записи видны двое сотрудников воздушной гавани в светоотражающих жилетах, расположившиеся в сугробе. Один из них скатывает снеговика, а другой ходит поблизости. Когда снежный шар достигает по высоте колен сотрудника, тот поднимает его и бросает в друга.

«Это мило. Просто, черт возьми, мило», — прокомментировал видео в паблике «Мэш» во «ВКонтакте» пользователь соцсети.

Многие другие согласились с ним, однако несколько человек усомнились, что игра сотрудников разворачивалась у одной из взлетно-посадочных полос «Домодедово». По словам одного из таких, об этом свидетельствует хождение коллеги игроков по тому, что «Мэш» называет ВПП. Пользователь отметил, что по взлетным полосам разрешено лишь ездить.