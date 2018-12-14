Сотрудники «Домодедово» слепили снежную бабу у ВПП 

Сотрудники московского аэропорта «Домодедово» слепили снежную бабу и поиграли в снежки у взлетно-посадочной полосы. Видеозапись их развлечений опубликовал телеграм-канал «Мэш».
На записи видны двое сотрудников воздушной гавани в светоотражающих жилетах, расположившиеся в сугробе. Один из них скатывает снеговика, а другой ходит поблизости. Когда снежный шар достигает по высоте колен сотрудника, тот поднимает его и бросает в друга.
«Это мило. Просто, черт возьми, мило», — прокомментировал видео в паблике «Мэш» во «ВКонтакте» пользователь соцсети.
Многие другие согласились с ним, однако несколько человек усомнились, что игра сотрудников разворачивалась у одной из взлетно-посадочных полос «Домодедово». По словам одного из таких, об этом свидетельствует хождение коллеги игроков по тому, что «Мэш» называет ВПП. Пользователь отметил, что по взлетным полосам разрешено лишь ездить.
«Главное, уметь радоваться каждой мелочи», — напомнил другой пользователь.