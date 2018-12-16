Представитель патриарха Кирилла назвал «собор» в Киеве сборищем разбойников

В результате "объединительного собора", состоявшегося в субботу в Киеве в соборе святой Софии, Украина получила нового лидера раскола, а сам собор можно считать "разбойничьим сборищем", заявил РИА Новости пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков

"Гора родила мышь. Никакие попытки хоть как-то приблизить все происходившее к каноническим церковным нормам и провести какую-то взаимосвязь с мировым православием… не удались. То, что произошло — (всего лишь) избрание нового лидера раскола. Был Филарет Денисенко, а стал его приспешник Епифаний. Будучи сам раскольником, он не имеет никакой связи с мировым православием, а все эти люди полностью отсекли себя от возможности к нему возвратиться", — полагает священник.

За всем происходящим главе пресс-службы патриарха "очень печально и больно наблюдать", так как простые украинские верующие, которые по разным причинам относили себя к непризнанным церковным структурам, теперь, по его мнению, будут находиться в еще большей зависимости от лидеров раскола.

"Надо надеяться, что глядя на происходящее, многие одумаются и поймут, что не может Церковь начинаться с разбойничьего сборища, которое возглавляет президент страны", — продолжил Волков.

"Как корабль назовете, так он и поплывет. Но этот корабль… не сможет поплыть, а сможет лишь утонуть. Хочется надеяться, что он увлечет за собой как можно меньшее количество простых верующих Украины", — заключил пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви.

Власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинополя томос об автокефалии. В Киеве 15 декабря прошел "объединительный собор", на котором главой "новой церкви" был избран "митрополит" неканонической церковной структуры Епифаний Думенко. По данным украинских СМИ, в соборе участвовали только два представителя канонической Украинской православной церкви, которая отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ считают ничтожным каноническое значение "собрания" в Киеве, а возможность признания Епифания в православном мире назвали едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей пригласил избранного предстоятеля "новой церкви" Украины на праздник Богоявления 6 января в Стамбул, где передаст ему томос об автокефалии.