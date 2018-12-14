В Подмосковье начнут эвакуировать такси из-за несоответствия региональному стандарту

Власти Московской области совместно с сотрудниками ГИБДД начнут эвакуировать автомобили такси, если у их водителей будут выявлены нарушения правил перевозки пассажиров и багажа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подписало соглашения с тремя операторами специализированных стоянок об эвакуации автомобилей такси в случае выявления нарушений правил перевозки пассажиров и багажа. Нарушителей будут выявлять в рамках совместных проверок управления регионального административно-технического контроля Минтранса области и сотрудников ГИБДД. При этом перемещение и хранение автомобиля на стоянке будет бесплатным", — говорится в сообщении.

К примеру, автомобиль такси могут эвакуировать, если водитель не прошел предрейсовый медицинский осмотр, контроль технического состояния автомобиля, а также если у водителя нет при себе путевого листа, лицензии на осуществление деятельности такси или автомобиль не соответствует региональному стандарту.

Как пояснила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, чьи слова цитирует пресс-служба, эвакуированный автомобиль будет находиться на спецстоянке до рассмотрения дела об административном правонарушении до двух месяцев. Рассмотрение дела осуществляет управление регионального административно-технического контроля ведомства.

Всего в Московской области работают 107 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям. О такси, не соблюдающих правила перевозки, можно сообщить на портал "Добродел".