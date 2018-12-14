Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье начнут эвакуировать такси из-за несоответствия региональному стандарту 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Московской области совместно с сотрудниками ГИБДД начнут эвакуировать автомобили такси, если у их водителей будут выявлены нарушения правил перевозки пассажиров и багажа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подписало соглашения с тремя операторами специализированных стоянок об эвакуации автомобилей такси в случае выявления нарушений правил перевозки пассажиров и багажа. Нарушителей будут выявлять в рамках совместных проверок управления регионального административно-технического контроля Минтранса области и сотрудников ГИБДД. При этом перемещение и хранение автомобиля на стоянке будет бесплатным", — говорится в сообщении.
К примеру, автомобиль такси могут эвакуировать, если водитель не прошел предрейсовый медицинский осмотр, контроль технического состояния автомобиля, а также если у водителя нет при себе путевого листа, лицензии на осуществление деятельности такси или автомобиль не соответствует региональному стандарту.
Как пояснила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, чьи слова цитирует пресс-служба, эвакуированный автомобиль будет находиться на спецстоянке до рассмотрения дела об административном правонарушении до двух месяцев. Рассмотрение дела осуществляет управление регионального административно-технического контроля ведомства.
Всего в Московской области работают 107 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям. О такси, не соблюдающих правила перевозки, можно сообщить на портал "Добродел".
ТАСС: последние новости
Суд в Москве депортировал украинскую журналистку Бойко за нарушение правил пребывания в РФ Чиновника Ространснадзора уволили за 66 автомобилей его супруги В Гусь-Хрустальном намерены охранять новую мемориальную доску Солженицыну
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознавательница из Уфы вернется на службу55
Чиновник увидел сотрудников СК и упал в обморок7
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным49
Порошенко сделал первое заявление после «смерти»157
Епископа УПЦ МП силой увезли на разговор с Порошенко1
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
02:59
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным
Политика В мире
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:30
Самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР
Войска Армия
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
01:13
Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве
Криминал Происшествия
01:11
Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение