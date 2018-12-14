«Гуччи-батюшка» рассказал, на какие деньги покупает люксовые вещи

Протоиерей Вячеслав Баскаков, известный по фотографиям с обувью и сумками Gucci и Louis Vuitton , рассказал изданию «Сноб», что дорогой чемодан для него — это «окно в Париж». Священник признался, что покупал брендовые вещи в дисконте, а если на них не было скидок — брал в кредит. На одни из ботинок с пряжками, по словам Баскакова, он копил целый год. Фотографии с обувью и сумками Gucci и Louis Vuitton в Instagram Баскаков объяснил желанием «делиться радостью».

«Не заставляйте меня, пожалуйста, оправдываться за каждую фотографию, которую я сделал в магазине. Но, конечно, когда я фотографировался с чемоданом Louis Vuitton, зная историю этого дома, я хотел приобрести такой чемодан. И приобрел бы, если бы мог. Это ведь не просто чемодан — это как бы окно в Париж, глоток свежего воздуха», — написал священник.

Протоиерей признался, что никогда не был за границей, и Франция для него — страна свободы. Своим героем в мирской жизни Баскаков назвал Эркюля Пуаро в исполнении Дэвида Суше

«Он воплотил близкий мне образ: трость, карманные часы, пенсне, безупречные манеры — все это помогало ему сосредоточиться на деле, и он стал великим, стал помощником для людей, просто исходя из своего образа жизни», — заявил протоиерей.

По его признанию, он стал подражать Пуаро: заказал гамаши, купил карманные часы начала XX века, приобрел на аукционе трость с серебряным набалдашником.

Баскаков посетовал, что в современном мире священники слишком скромно одеваются. По его мнению, спустя 30 лет после избавления от советской власти мы «по-прежнему живем так, как будто свободы нет».