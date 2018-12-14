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Обвиненного в госизмене ученого наказали за отказ доносить 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заключенному под стражу по делу о госизмене российскому ученому Виктору Кудрявцеву запретили свидания с женой после того, как он отказался дать признательные показания и донести на ученика. Об этом сообщается на канале «МБХ медиа» в Яндекс. Дзен в пятницу, 14 декабря.
«Он не может получать надлежащую медицинскую помощь в СИЗО, так вот его жена была связующим элементом между ним и врачами, она с ними консультировалась, спрашивала, какие таблетки ему принимать», — рассказал его адвокат Иван Павлов.
Защитник добавил, что решение следователя будет обжаловано. По словам Павлова, его клиент находится в критическом состоянии: страдает тяжелыми заболеваниями, в том числе, сахарным диабетом и перенес инфаркт.
75-летний ученый ЦНИИмаш (Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, головной научный институт госкорпорации «Роскосмос») был арестован в июле.
Ученому вменяют сотрудничество с западными спецслужбами, а именно передачу секретной информации о гиперзвуковых технологиях, заложенных в ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Данные были переданы бельгийскому институту гидродинамики, в которым ЦНИИмаш сотрудничал на уровне российского кабмина.
Защита Кудрявцева утверждает, что он не уклонялся от утвержденной программы сотрудничества и делился с коллегами только той информацией, которая уже была открыта.
В октябре сообщалось об открытом письме в адрес президента России Владимира Путина с просьбой смягчить меру пресечения для ученого, которое подписали правозащитники, члены РАН и деятели искусства.
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