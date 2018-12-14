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Россиянин потребовал денег за погибшего на фронте отца 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
79-летний Александр Резников собирается отсудить у компании «Росгосстрах» выплату за погибшего на фронте отца, который был застрахован на случай гибели в советском Госстрахе, передаёт Ura.ru.
У пенсионера сохранился полис Госстраха, согласно которому Семён Тимофеевич Резников был застрахован на случай смерти или причинения увечий на сумму в две тысячи рублей. Авторы статьи уверяют, что все взносы были уплачены вплоть до 1944 года. В конце 1943 года в дом Резниковых пришла похоронка. Где похоронен фронтовик, до сих пор неизвестно.
По подсчётам юристов, в 2018 году сумма, эквивалентная причитающейся выплате, составляет 1 миллион 830 тысяч рублей. Впрочем в «Росгосстрахе» расплачиваться не спешат. Специалисты компании заявляют, что «сейчас другое государство».
Александр Резников решил отставать право на получение денег в суде.
«Хотим успеть подать иск до 9 мая», — заявил он журналистам.
Адвокаты оценили шансы пенсионера на победу в суде. По их словам, фактически «Росгосстрах» является правопреемником советского Госстраха. Вопрос только в том, как рассчитывать полагающуюся выплату в 2018 году. Одни специалисты считают, что к двум тысячам рублей нужно применить процент, который в СССР начисляли на банковские вклады (3%) — отсюда и сумма в 1 830 000 рублей. Другие призывают сопоставить цены на продукты. Хотя сам пенсионер заявляет, что для него сумма не важна. Важно, по его словам, восстановить справедливость.
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